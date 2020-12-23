Главврач больницы Боткина сделал прогноз о выходе на плато по COVID-19

Он пояснил, что врачи судят о динамике распространения инфекции по количеству госпитализаций и тяжелых больных. По словам Гусева, в настоящий момент «никакого плато не видно». Специалист уточнил, что говорить о спаде можно будет, когда более половины населения переболеет COVID-19.

«Если 50-60% населения переболеет и как минимум 20% вакцинируется, тогда заболеваемость начнет ощутимо снижаться», — отметил врач.

Как считает Гусев, город выйдет на плато к осени будущего года. Пока больница планирует работать в уже установленном ритме как минимум до лета.