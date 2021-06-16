Главу Коми госпитализировали с COVID-19

Глава Республики Коми Владимир Уйба попал в больницу с коронавирусом. Как он сообщил в своем Instagram, он получил две дозы прививки еще в феврале 2021 года.

Глава региона отметил, что если бы не вакцина, «заболевание протекало бы в очень тяжелой форме».

«Я <…> нахожусь сейчас в палате в инфекционной больнице республиканской. Я привился „Спутником V“ в феврале этого года. Хочу сказать, что если бы не было прививок, то при том уровне микробного заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР-теста, это заболевание протекало бы в очень тяжелой форме», — написал он.

Уйба также сообщил, что после вакцинации врачи зафиксировали у него «достаточно высокий титр антител».

Он сейчас в удовлетворительном состоянии и призвал россиян прививаться, чтобы избежать тяжелых осложнений.

В Москве создадут центр по изучению циркулирующих в регионе штаммов. Прирост больных в столице может быть связан с появлением особого московского штамма или распространением индийского. Единственный способ защититься от новых штаммов — привиться.