Здоровье 18 марта 2024, 17:29 Главред «Стационар-Пресс» Никонов напомнил, что людям с болезнями ЖКТ поститься не стоит

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В понедельник, 18 марта, начался Великий пост, однако к его соблюдению стоит относиться без фанатизма. Об этом pravda-nn.ru рассказал главред издания «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Он напомнил, что главная задача поста — не похудеть, а проверить и испытать силу своего духа. Не нужно придерживаться слишком строгих ограничений, достаточно просто отказываться от животной пищи. Исключить мясо и продукты из него, а масло и молоко заменить на растительные.

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Поститься при этом можно не всем. Тем, кто страдает заболеваниями ЖТК, постоянно принимает лекарства, а также кормящим и беременным женщинам от ограничений лучше отказаться и не менять привычный режим питания. Это же правило, подчеркнул эксперт, касается и пожилых.

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