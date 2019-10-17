Главным рассадником заразы в квартире назвали раковину на кухне

Некоторые продукты оказалось опасно мыть Подробнее

«В вашей кухонной раковине больше опасных бактерий, чем в унитазе после смыва. Вот почему ваша собака пьет оттуда — она умнее, чем вы думаете», заявил Герб.

Ученый подчеркнул, что в кухонной раковине люди часто размораживают мясо, поэтому там может быть сальмонелла и кишечная палочка. Много болезнетворных бактерий и на разделочных досках — мытья в теплой воде со специальной пенной жидкостью не всегда достаточно, чтобы обеззаразить кухонную утварь после разделки сырого мяса.

Герб протестировал несколько десятков губок для мытья посуды, которые люди хранят в районе раковины на кухне и нашел на 15% из них сальмонеллу.

Ученый также особо упомянул полотенца в ванной. На них тоже скапливается большое количество опасных для здоровья человека микроорганизмов из-за постоянной влаги. Герб рекомендовал менять полотенца раз в три дня. В противном случае, вытереть лицо несвежим полотенцем — это все равно, что сунуть голову в унитаз.

Собеседник телеканала рекомендовал обратить особое внимание на содержание кухни в чистоте. После каждого приготовления пищи, по мнению Герба, необходимо проводить уборку с хлоркой или другим обеззараживающим средством.