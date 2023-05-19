Здоровье 19 мая 2023, 16:57 Главным наркологом Москвы назначили доктора медицинских наук Антона Масякина Мосгорздрав: Антона Масякина назначили на пост главного нарколога Unsplash

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Главным внештатным специалистом психиатром-наркологом столицы назначили доктора медицинских наук Антона Масякина. Он занял пост вместо Евгения Брюна, сообщили на сайте АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения города.

Также он займет пост директора центра наркологии Московского научно-практического центра наркологии депздрава, уточнили в ведомстве.

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Общий стаж работы Масякина составляет восемь лет. Шесть из них он проработал по профилю «Психиатрия».

Специалист начал работать врачом в 2012 году в организационно-методическом и консультативном отделе по психиатрии и суицидологии. С 2019 по 2021 год он был заместителем министра здравоохранения Московской области. До назначения на должность — главврачом ГБУЗ МО «Центральной клинической психиатрической больницы».

Масякин сменил на посту Евгения Брюна. Его обвинили в мошенничестве и растрате в особо крупном размере.

По версии следствия, врач поставлял в Московский центр наркологии препараты по завышенным ценам. Общий ущерб оценили в 20 миллионов рублей.

Брюн действовал в паре с вице-президентом Российской наркологической лиги Владимиром Якушевым. Сейчас они оба находятся под домашним арестом.

Ранее психиатр Масякин рассказал, какие сигналы могут указывать на употребление наркотиков близкими.