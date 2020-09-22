Главный врач Ильинской больницы оценил рост заболеваемости COVID-19
Алексей Живов, главный врач Ильинской больницы, кандидат медицинских наук доцент, прокомментировал рост количества зараженных коронавирусом. Об этом сообщил ОТР.
По его словам, то, что в сентябре увеличилось количество инфицированных — это не вторая волна. Это еще продолжение первой.
«Это никакая не вторая волна, это просто продолжение первой, это развитие эпидемии, она идет по своим законам. И количество заболевших продолжает расти. Люди не пользуются средствами защиты, вот и все», — пояснил Живов.
Он отметил, что на данном этапе очень мало тяжелых больных, у большинства заражение протекает в легкой и средней степенях.
Увеличение количества коронавирусных пациентов происходит из-за безответственности людей, считает Живов.