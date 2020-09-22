Главный врач Ильинской больницы оценил рост заболеваемости COVID-19

По его словам, то, что в сентябре увеличилось количество инфицированных — это не вторая волна. Это еще продолжение первой.

«Это никакая не вторая волна, это просто продолжение первой, это развитие эпидемии, она идет по своим законам. И количество заболевших продолжает расти. Люди не пользуются средствами защиты, вот и все», — пояснил Живов.

Он отметил, что на данном этапе очень мало тяжелых больных, у большинства заражение протекает в легкой и средней степенях.

Увеличение количества коронавирусных пациентов происходит из-за безответственности людей, считает Живов.