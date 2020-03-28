Главный врач-фтизиатр Кубани вышла на работу после отпуска в Доминикане. Теперь ищет работу

Еще одна врач в России очень захотела поскорее выйти на работу после отпуска за границей. За это и поплатилась. Примечательно, что женщина занимается диагностикой и лечением больных туберкулезом — она должна очень хорошо понимать опасность заражения инфекцией, которая поражает легкие.

Главный врач-фтизиатр Кубани вернулась из отпуска в Доминикане 15 марта, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Краснодарского края. Отдых за семью морями, видимо, настолько наскучил доктору, что она не смогла усидеть дома. Через день она уже появилась на рабочем месте.

Решение об увольнении приняли сразу после того, как узнали, что женщина никому не сказала про отпуск в Доминикане.

Тесты, правда, показали отрицательный результат на коронавирус.

Это не первый подобный случай за месяц, когда врачи отказывались от карантина и скрывали путешествия за рубеж. Как сообщало РИА ФАН, заболевшая коронавирусом инфекционист Ирина Санникова призналась в нарушении режима карантина, но было уже поздно — от нее заразились несколько человек.

Но многие врачи сами возмущены наплевательским отношением коллег к соблюдению карантина.