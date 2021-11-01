Главный терапевт депздрава предупредил об опасности самолечения постковидного синдрома

В интервью телеканалу «Доктор» главный внештатный специалист-терапевт департамента здравоохранения города Москвы Григорий Арутюнов рассказал, какие симптомы и осложнения наблюдаются в постковидном синдроме и как пациенту справиться с этим состоянием.

Симптомы постковидного синдрома варьируются в очень широких пределах — от кашля, одышки, общей слабости, головокружения и болей в мышцах до учащенного сердцебиения, повышенного артериального давления, депрессии и панических атак. А тахикардия, чувство нехватки воздуха и даже обыкновенная усталость — симптомы, за которыми уже могут скрываться более серьезные заболевания, такие как недостаточность кровообращения, ишемическая болезнь сердца, стенокардия.

Многие пациенты после перенесенного ковида обеспокоены своим здоровьем и приходят на диспансеризацию в медицинские учреждения, даже несмотря на отсутствие явных симптомов постковида. Однако остается большой процент людей, перенесших COVID-19, которые уходят в самодиагностику и самолечение, что может иметь негативные для здоровья последствия.

«Зачастую наши пациенты ищут „волшебную таблетку“ и хотят быстрого выздоровления с минимальными форматами погружения в лечебный процесс. Но таких таблеток нет и быть не может по определению, как не может быть и короткого лечения. А „волшебные таблетки“ — это все-таки остаток детства, когда ты веришь в сказки», — Григорий Арутюнов.

Ранее предполагалось, что люди с хроническими заболеваниями даже после выздоровления могут столкнуться с еще большими рисками для собственного здоровья. Однако, по мнению эксперта, огромного количества тромбоза глубоких вен, эмболии легочной артерии не произошло. Но такое сопутствующее хроническое заболевание, как сердечная недостаточность, повышает вероятность летального исхода — при нем пациенту необходимо измерять давление, контролировать частоту сердечных сокращений и свое самочувствие в целом, а главное — серьезно относиться к себе и своему здоровью.

Пациентам с сердечной недостаточностью в постковидный период Григорий Арутюнов советует не пропускать приемы препаратов из-за высокой вероятности дестабилизации артериального давления. То же самое касается лечения ишемической болезни сердца и лечения недостаточности кровообращения.

«Наберитесь терпения в лечении, и у вас будет долгая активная жизнь», — Григорий Арутюнов.