Главный санврач России Попова объяснила, что приостановит распространение коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что врачи внимательно следят за ситуацией, но притормозить распространение ковида может только масштабная вакцинация. Слова руководителя ведомства привел Пятый канал.

На фоне увеличивающегося числа заразившихся коронавирусом в России власти разворачивают новые больничные койки. По информации, свободными остаются около 15% койко-мест.

Попова заявила о том, что набор инструментов для стабилизации эпидемической ситуации отработан и методически обеспечен. По ее мнению, санитарные врачи делают все возможное для предотвращения роста числа заболевших, однако распространение вируса будет продолжаться до тех пор, пока в стране не достигнут уровня заданной иммунизации населения.

«Только вакцинация позволит нам преодолеть дальнейшее нарастание», — заключила глава Роспотребнадзора.

При заболевании ковидом нет каких-либо специфических симптомов. С таким заявлением ранее выступил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.