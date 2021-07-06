Главный педиатр Москвы объяснил важность вакцинации детей от ковида

Детей и подростков до 18 лет нужно вакцинировать от коронавируса. Заболевание у несовершеннолетних пациентов протекает тяжело, как у взрослых. Кроме того, они являются разносчиками возбудителя. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступил главный педиатр департамента здравоохранения Москвы и главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

Врач подчеркнул, что еще первый ребенок с коронавирусной инфекцией поступил к нему на лечение еще в марте 2020 года.

«С тех пор дети к нам продолжают поступать», — рассказал Османов.

Сейчас в возглавляемой им больнице находятся подростки, которые принимают участие в исследовании вакцины от коронавируса «Спутник V». Османов рассказал, что 11 участников сегодня получили первый компонент вакцины.

«Все себя чувствуют хорошо, никаких осложнений — ни местных, ни тем более общих реакций — нет», — заявил главный врач.

Он подчеркнул, что до введения вакцины дети прошли специальный отбор и полное медицинское обследование. Разрешение на участие испытании препарата дали их родители. Всего в больнице имени Башляевой планируют привить 50 детей. Еще столько же находятся в Морозовской детской больнице.

После первой инъекции дети останутся в лечебном учреждении на двое суток. Все это время за ними будут наблюдать врачи. Через три недели они снова вернутся в больницу для второго компонента. За их состоянием будут следить специалисты все время между двумя уколами и весь следующий год после полного курса вакцинации.