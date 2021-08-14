Главный педиатр Москвы заявил о высоком проценте детей с тяжелой формой COVID-19

Большинство детей, заразившихся COVID-19, переносят болезнь в легкой форме, но процент тяжелобольных несовершеннолетних тоже остается высоким. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

По словам медика, примерно 90% детей переносят коронавирусную инфекцию легко, часто вообще без симптомов. Но еще 10% юных пациентов болеют в среднетяжелой и тяжелой форме. Медик назвал это очень высоким процентом.

Тревогу из-за заболеваемости детей COVID-19 уже бьют и во Всемирной организации здравоохранения. Там недавно заявили о росте доли случаев болезни именно среди несовершеннолетних.

Специалисты ВОЗ объяснили это тем, что многие страны прикладывают усилия для вакцинации и защиты от коронавируса пожилых людей, для которых заболевание особенно опасно. Молодежи и тем более детям при этом уделяется гораздо меньше внимания.

Россиянам предсказали четвертую волну коронавируса в сентябре. Это может быть связано с тем, что многие в это время вернутся из отпусков и выйдут на работу, а школьники и студенты начнут новый учебный год. По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, обезопасить себя поможет своевременная вакцинация.