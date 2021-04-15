Главный онколог Москвы Игорь Хатьков стал почетным членом Американской ассоциации хирургов

Совет Американской ассоциации хирургов утвердил в качестве почетного члена директора Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова главного онколога Москвы Игоря Хатькова. Он стал первым российским специалистом в этой организации.

Источник фото: Департамент здравоохранения Москвы

Решение об избрании Игоря Хатькова приняли в июне 2020 года, рассказали представители специалиста. За него проголосовали все члены совета ассоциации. В четверг, 15 апреля, это решение утвердили на общем собрании самой престижной хирургической организации в мире.

История Американской хирургической ассоциации насчитывает более 140 лет. Это старейшая и самая престижная медицинская организация в мире, куда входят светила хирургии, президенты профильных ассоциаций из ведущих медицинских учреждений. Основная задача организации — повышение статуса профессии хирурга, предоставление широкой площадки для демонстрации последних достижений в области хирургии.

В число почетных стипендиатов Ассоциации входят менее 100 человек по всему миру. Это высшая степень признания ведущего академического хирургического сообщества, которого только может удостоиться специалист этого профиля.

Источник фото: Департамент здравоохранения Москвы

«Могу сказать, что для меня это в определенной степени было неожиданностью. Никаких специальных усилий я не предпринимал. Меня номинировали иностранные коллеги, с которыми мы много работаем в области развития малоинвазивных хирургических технологий в онкологии», — отметил Игорь Хатьков в разговоре с РИА «Новости».

Карьера Игоря Хатькова

Игорь Хатьков окончил Саратовский государственный медицинский институт еще в начале 1990-х годов. Также он стажировался и проходил курсы в Америке, Южной Корее и странах Европы. Он учился не только хирургии, но и управлению медицинскими организациями.

Специалист первым в России выполнил лапароскопическую панкреатодуоденальную резекцию. Это самая сложная операция по удалению злокачественных опухолей в желудке и поджелудочной железе.

Он выпустил более 245 научных работ и монографий, которые высоко оценили специалисты по всему миру. Игорь Хатьков подготовил 10 учебно-методических пособий.

Игорь Хатьков получил награды Европейской ассоциации эндоскопической хирургии и дипломы различных европейских ассоциаций. В России его удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени и целым рядом почетных грамот.