Главный онколог Москвы Игорь Хатьков стал почетным членом Американской ассоциации хирургов
Совет Американской ассоциации хирургов утвердил в качестве почетного члена директора Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова главного онколога Москвы Игоря Хатькова. Он стал первым российским специалистом в этой организации.
Решение об избрании Игоря Хатькова приняли в июне 2020 года, рассказали представители специалиста. За него проголосовали все члены совета ассоциации. В четверг, 15 апреля, это решение утвердили на общем собрании самой престижной хирургической организации в мире.
История Американской хирургической ассоциации насчитывает более 140 лет. Это старейшая и самая престижная медицинская организация в мире, куда входят светила хирургии, президенты профильных ассоциаций из ведущих медицинских учреждений. Основная задача организации — повышение статуса профессии хирурга, предоставление широкой площадки для демонстрации последних достижений в области хирургии.
В число почетных стипендиатов Ассоциации входят менее 100 человек по всему миру. Это высшая степень признания ведущего академического хирургического сообщества, которого только может удостоиться специалист этого профиля.
«Могу сказать, что для меня это в определенной степени было неожиданностью. Никаких специальных усилий я не предпринимал. Меня номинировали иностранные коллеги, с которыми мы много работаем в области развития малоинвазивных хирургических технологий в онкологии», — отметил Игорь Хатьков в разговоре с РИА «Новости».
Карьера Игоря Хатькова
Игорь Хатьков окончил Саратовский государственный медицинский институт еще в начале 1990-х годов. Также он стажировался и проходил курсы в Америке, Южной Корее и странах Европы. Он учился не только хирургии, но и управлению медицинскими организациями.
Специалист первым в России выполнил лапароскопическую панкреатодуоденальную резекцию. Это самая сложная операция по удалению злокачественных опухолей в желудке и поджелудочной железе.
Он выпустил более 245 научных работ и монографий, которые высоко оценили специалисты по всему миру. Игорь Хатьков подготовил 10 учебно-методических пособий.
Игорь Хатьков получил награды Европейской ассоциации эндоскопической хирургии и дипломы различных европейских ассоциаций. В России его удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени и целым рядом почетных грамот.