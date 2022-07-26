Главный онколог Минздрава Каприн рассказал о симптомах рака простаты

О раке простаты могут свидетельствовать боли внизу живота и затруднения в мочеиспускании. Такой информацией поделился главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Это нарушение мочеиспускания, снижение мотора мочеиспускания, болевой синдром промежности, боль над лобком. Эти вещи уже должны насторожить человека», — пояснил эксперт.

Кроме того, он посоветовал насторожиться при появлении крови в моче. Такой симптом должен вызвать беспокойство и у женщин в середине цикла. Если вы обнаружили у себя подобные проблемы, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.