Здоровье 06 февраля 2023, 17:31 Главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал факторы риска возникновения рака

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Ежегодно в России диагностируют 600 тысяч онкологических заболеваний, среди факторов риска которых нездоровый образ жизни, курение и употребление алкоголем. Об этом «Парламентской газете» рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн.

По его словам, на развитие рака влияют канцерогенные факторы. Среди них работа на вредном производстве, где человек регулярно контактирует с такими веществами как красители, асбест и прочие. Также способствуют возникновению онкологических заболеваний увлечение спиртным, курение, большое количество жирной еды, а также малоподвижный образ жизни и ожирение.

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«Есть еще категория людей, которых онкологи относят к группе риска, — это люди с заболеваниями, потенциально способными привести в будущем к раку: вирусом папилломы человека, запущенными формами гастрита и другими», — сказал Андрей Каприн.

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Он напомнил, что женщины чаще страдают раком молочных желез, а мужчины — предстательной железы, легких и желудка. Но своевременная диагностика способна распознать первые признаки заболевания на ранних стадиях.