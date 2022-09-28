Нарколог Холдин объяснил, что увеличивает стресс и тревогу | 360°

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Нарколог Холдин объяснил, что увеличивает стресс и тревогу

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Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, что алкоголь не только усиливает стресс и тревогу, но и приводит к симптомам панического, депрессивного и других психических расстройств.

Из-за регулярного употребления спиртного у человека снижается выработка определенных веществ мозгом, необходимых для психического здоровья.

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«Кроме этого, после употребления спиртного организму нужно больше сил, чтобы вывести продукты его распада, поэтому нужно больше отдыха и сна для восстановления. Снимать стресс лучше другими, проверенными способами, причем для каждого человека они могут быть свои. Кто-то переключается, когда занимается физической активностью, кому-то помогают книги или любимые фильмы, водные процедуры, общение с близкими, прогулки на свежем воздухе», — добавил Холдин.

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Если человек понимает, что не справляется с алкогольной зависимостью самостоятельно, ему необходимо обратиться за помощью к психиатру-наркологу.

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