  • Главный нарколог Минздрава отказался комментировать включение России в топ-10 пьющих стран

    11 ноября 2019, 13:43

    Ирина Нагайникова

    Евгений Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, назвал глупостью попадание страны в десятку самых пьющих стран, сообщила «Газета.ru».

    Россию включили в топ-10 самых пьющих стран мира

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    Брюн заявил, что рейтинг Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце», вовсе не нуждается в комментариях.

    «Глупости. Такая информация даже не нуждается в комментариях», — заявил врач.

    Напомним, что в первую тройку списка вошли Литва, Австрия и Франция. Россия оказалась седьмой среди самых пьющих стран.