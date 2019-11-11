Главный нарколог Минздрава отказался комментировать включение России в топ-10 пьющих стран

Россию включили в топ-10 самых пьющих стран мира Подробнее

Брюн заявил, что рейтинг Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце», вовсе не нуждается в комментариях.

«Глупости. Такая информация даже не нуждается в комментариях», — заявил врач.

Напомним, что в первую тройку списка вошли Литва, Австрия и Франция. Россия оказалась седьмой среди самых пьющих стран.