Здоровье 28 февраля 2023, 23:38 Главный миф об аппендиците опровергли Гастроэнтеролог Вялов заявил, что вылечить аппендицит можно без операции

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Многие люди думают, что аппендицит можно вылечить лишь с помощью операционного вмешательства. Однако врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов опроверг данный факт, сообщил News.ru.

По словам специалиста, проблемы с аппендиксом развиваются постепенно, а не наступают резко. В большинстве случаев заболевание можно купировать с помощью таблеток на ранних этапах.

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Валов посоветовал обращать внимание на самочувствие: говорить о нарушениях может любой дискомфорт в кишечнике.

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«Многих при подозрении на аппендицит от похода к врачу останавливает мысль, что в любом случае придется резать. А парадокс как раз заключается в том, что если бы не тянули, то резать бы точно не пришлось», — заявил врач.