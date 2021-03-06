Главный инфекционист США оценил вакцину «Спутник V»

Советник президента США Джо Байдена и главный инфекционист США Энтони Фаучи похвалил российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Он заявил, что данные по препарату хорошие.

«У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо», — ответил Фаучи греческому телеканалу Skai на вопрос о том, российской или китайской вакциной он бы сделал прививку.

Он также сказал, что его мало беспокоят вопросы о возможных побочных эффектах вакцинации, поскольку тесты, проведенные в США с М-РНК вакцинами Pfizer и Modernа, показали эффективность от 94 до 95% и минимум побочных эффектов. После первого укола появляется только боль в руке, которая исчезает через сутки. Вторая доза, по его словам, более реактивная. После нее могут появиться симптомы усталости, боли, озноба, незначительная температура, подчеркнул врач.

Помимо этого, Фаучи заявил, что его рекомендация о поездках в Грецию с целью туризма будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе. Если уровень заражения снизится, а люди будут вакцинироваться, то поездки будут разрешены. Он подчеркнул, что все ждут возвращения к нормальной жизни и Греция является одним из красивейших мест для путешествий.