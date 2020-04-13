Главный гинеколог Минздрава прокомментировал новые ограничительные меры для беременных

По его словам, беременные в России посещают врача от семи до 12 раз за весь период. За границей всего три раза, так как больше и не нужно. Он сообщил, что, если женщина почувствует себя плохо, ее, конечно же, примут в клинике.

«Поэтому ограничения, конечно, связаны с опасением распространения коронавирусной инфекции. Но это временно, и они не скажутся на наблюдении за беременными», — заявил Серов.