Главный гериатр Минздрава поделилась советами для пожилых людей на самоизоляции

«Снижение физической активности может приводить к изменению мышц, уменьшению их массы и силы. Снижение массы и силы мышечной ткани — это один из неблагоприятных маркеров здоровья в пожилом возрасте. Очень важно, находясь в изоляции, обеспечивать определенную физическую активность, насколько это возможно. То есть делать какие-то физические упражнения дома», — отметила Ткачева.

Специалист также порекомендовала уделять время не только физической, но и умственной активности.

«Вторая серьезная проблема — изоляция, которая приводит к уменьшению социальных связей. Это ведет к депрессии, снижению когнитивной функции, памяти. Что очень быстро может развиваться в пожилом возрасте. Поэтому вторая рекомендация — это обязательно заполнить день, как бы ни было сложно, какими-то делами: чтением, рисованием, общением по телефону, Интернету», — добавила гериатр.

По мнению Ткачевой, пожилым людям важно правильно питаться, иначе возникнет «атрофия мышц» и ослабнет иммунная система.

«Тут тоже нужно как-то помогать пожилым людям — звонить, сбрасывать какие-то рецепты, как-то заинтересовывать их, чтобы они нормально питались. И, кстати, пили достаточно воды: полтора-два литра в сутки, если нет противопоказаний для приема такого количества. Например, нет тяжелой сердечной недостаточности», — подчеркнула эксперт.

Также нужно контролировать течение заболеваний и помнить об их лечении.

«После отмены карантина проблемы не закончатся. И системе, и всем нам надо быть готовым к тому, чтобы помогать людям пожилого возраста», — заключила Ткачева.