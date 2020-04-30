    30 апреля 2020, 14:31

    Главный гериатр Минздрава поделилась советами для пожилых людей на самоизоляции

    Ольга Ситникова

    Главный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева подчеркнула, что пожилым людям необходимо следить за физической активностью, особенно во время самоизоляции. Об этом сообщил NEWS.ru.
    Главный гериатр Минздрава поделилась советами для пожилых людей на самоизоляции

    «Снижение физической активности может приводить к изменению мышц, уменьшению их массы и силы. Снижение массы и силы мышечной ткани — это один из неблагоприятных маркеров здоровья в пожилом возрасте. Очень важно, находясь в изоляции, обеспечивать определенную физическую активность, насколько это возможно. То есть делать какие-то физические упражнения дома», — отметила Ткачева.

    Специалист также порекомендовала уделять время не только физической, но и умственной активности.

    «Вторая серьезная проблема — изоляция, которая приводит к уменьшению социальных связей. Это ведет к депрессии, снижению когнитивной функции, памяти. Что очень быстро может развиваться в пожилом возрасте. Поэтому вторая рекомендация — это обязательно заполнить день, как бы ни было сложно, какими-то делами: чтением, рисованием, общением по телефону, Интернету», — добавила гериатр.

    По мнению Ткачевой, пожилым людям важно правильно питаться, иначе возникнет «атрофия мышц» и ослабнет иммунная система.

    «Тут тоже нужно как-то помогать пожилым людям — звонить, сбрасывать какие-то рецепты, как-то заинтересовывать их, чтобы они нормально питались. И, кстати, пили достаточно воды: полтора-два литра в сутки, если нет противопоказаний для приема такого количества. Например, нет тяжелой сердечной недостаточности», — подчеркнула эксперт.

    Также нужно контролировать течение заболеваний и помнить об их лечении.

    «После отмены карантина проблемы не закончатся. И системе, и всем нам надо быть готовым к тому, чтобы помогать людям пожилого возраста», — заключила Ткачева.