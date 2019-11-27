Главный гастроэнтеролог России рассказал, как пережить новогоднюю ночь

Владимир Ивашкин дал простой совет: «Ограничиться бокалом сухого вина и не переедать — вот и все. Другой нет альтернативы. Не перепивать и не нажираться».

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Главный гастроэнтеролог также отметил, что рекомендации о приеме ферментов поджелудочной железы — бессмысленная мера.

«Единственное — вести себя по-человечески, не превращаться в животное и помнить о том, что еще наступит завтра, тоже можно есть, послезавтра тоже можно есть, еще месяц и годы можно есть каждый день, не пытаться сожрать все на столе в радиусе полутора метров вокруг себя», — напомнил Ивашкин.