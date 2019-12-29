Главный диетолог Минздрава рассказал, как сохранить фигуру на Новый год

По его словам, лучше не передать, а также пользоваться «маленькими хитростями, чтобы обманывать организм».

«Например, есть лучше из небольшой тарелки, класть по чуть-чуть, принимать пищу не торопясь, чтобы организм успел осознать, что пришло насыщение», — пояснил Тутельян, добавив, что очень важно правильно завтракать и перекусывать на протяжении всего дня, чтобы, при этом, к вечеру оставался «легкий голод».

«1–2 января после обильного приема пищи можно сделать разгрузочный стол <…> Например, кисломолочный — кефир, йогурт без сахара, простокваша, или фруктовый, овощной», — посоветовал диетолог.

Он также порекомендовал больше двигаться, указав, что для этого не нужно серьезно заниматься спортом, достаточно будет много гулять или плавать.

Ранее диетолог Мария Дубская назвала майонез, шампанское и жирное мясо самыми вредными продуктами новогоднего стола.