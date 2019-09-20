Главный диетолог Минздрава потребовал убрать из магазинов детское питание с пестицидами

Пестициды нашли в детском яблочном пюре Подробнее

Научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян заявил, что в детском питании не допустимо содержание пестицидов. Поэтому продукцию, в которой нашли нарушения, нужно снять с продаж.

«Требования и нормативная база для продуктов детского питания, особенно для детей до трех лет, — к ним особые требования, и практически везде содержание остаточных количеств пестицидов не допускается, чувствительность очень высокая. Это гарантия того, что растущий организм будет обеспечен пищевой продукцией, которая не принесет ему вреда. Обнаружение в рамках мониторинга каких-то загрязнителей — это основание изъять с рынка и разобраться, откуда это получили», — сказал главный диетолог Минздрава.

Он предположил, что нарушения могли допустить производственные работники во время этапа входного контроля сырья.