  • Главный диетолог Минздрава потребовал убрать из магазинов детское питание с пестицидами

    20 сентября 2019, 13:21

    Анастасия Карпеева

    Эксперты Роскачества во время проверки обнаружили в детском фруктовом пюре частицы пестицидов. Главный внештатный-специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян отметил, что некачественную продукцию нужно убрать с полок магазина. Об этом сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».
    Главный диетолог Минздрава потребовал убрать из магазинов детское питание с пестицидами

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    Научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян заявил, что в детском питании не допустимо содержание пестицидов. Поэтому продукцию, в которой нашли нарушения, нужно снять с продаж.

    «Требования и нормативная база для продуктов детского питания, особенно для детей до трех лет, — к ним особые требования, и практически везде содержание остаточных количеств пестицидов не допускается, чувствительность очень высокая. Это гарантия того, что растущий организм будет обеспечен пищевой продукцией, которая не принесет ему вреда. Обнаружение в рамках мониторинга каких-то загрязнителей — это основание изъять с рынка и разобраться, откуда это получили», — сказал главный диетолог Минздрава.

    Он предположил, что нарушения могли допустить производственные работники во время этапа входного контроля сырья.