Главный детский онколог рассказал о самых частых видах рака у детей
Главный детский онколог России Владимир Поляков рассказал о самых распространенных видах рака у детей. Об этом сообщил «Ридус».
По его словам, «заболевания крови составляют порядка 45%, а остальные составляют опухоли соляной природы, которые поражают органы».
«Из них порядка 20% составляют опухоли головного и спинного мозга, остальные примерно в одинаковом соотношении от 5% до 7% приходится на саркомы мягких тканей, костей, нейробластомы, опухоли почек», — пояснил Поляков.
Также он добавил, что заболевания крови лечатся в 90% случаев, а опухоли почек — в 80%.