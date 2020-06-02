Главный детский онколог рассказал о самых частых видах рака у детей

По его словам, «заболевания крови составляют порядка 45%, а остальные составляют опухоли соляной природы, которые поражают органы».

«Из них порядка 20% составляют опухоли головного и спинного мозга, остальные примерно в одинаковом соотношении от 5% до 7% приходится на саркомы мягких тканей, костей, нейробластомы, опухоли почек», — пояснил Поляков.

Также он добавил, что заболевания крови лечатся в 90% случаев, а опухоли почек — в 80%.