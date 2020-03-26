Главные факторы риска при коронавирусе определил доктор Мясников

«Коронавирус заражает всех. Молодой ты или старый — не имеет значения: все одинаково подвержены заражению. Да, есть некоторые генетические особенности: мужчины заражаются чаще, азиаты заражаются чаще — этому есть свое чисто физиологическое объяснение. Есть определенные рецепторы, которые у одних людей развиты в большей степени, чем у других», — уточнил Мясников.

«Но, если не брать во внимание все эти генетические и физиологические особенности, то в целом все люди заражаются одинаково. Вопрос в другом: кто как переносит эту инфекцию», — заметил телеведущий.

Мясников уточнил, что именно здесь скрываются важные различия.

«Здоровые переносят относительно легко. А вот те, у кого есть хронические заболевания, сразу попадают в группу особого риска. Например, ожирение относится к хроническим заболеваниям, кроме того оно, как правило, сопровождается диабетом и гипертонией. Сердечно-сосудистые заболевания — тоже фактор риска. Малоподвижный образ жизни, что, на мой взгляд, само по себе хроническое заболевание», — добавил специалист.

Он подчеркнул, что в группу риска попадают не только люди с лишним весом, но и курильщики.

«Фактором риска являются болезни легких, бронхиты хронических курильщиков, и, конечно прогноз [при заражении коронавирусом] у них немножко другой. Там, где молодой крепкий человек чаще всего даже не заметит [заражения] — как говорится, чихнет и забудет, человек с хроническими заболеваниями рискует получить осложнения. Тут можно сказать так: чем дальше в лес — тем больше дров, я имею в виду — по возрасту и по сопутствующей патологии», — отметил Мясников.