Главной причиной облысения оказался трудоголизм

Ученые разделили «подопытных» на три группы: «нормальная» группа работала по 40 часов в неделю, «долгая» — по 52 часа, а «намного более долгая» группа проводила в офисе более 52 часов в неделю.

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За пять лет наблюдений облысение началось у 2% в «нормальной» группе, 3% в «долгой» и 4% в последней группе. На основании этого ученые сделали вывод, что трудоголики теряли волосы с вдовое большей скоростью, чем «нормальная» группа.

По словам авторов исследования, наиболее вероятной причиной таких результатов стал стресс. Любая работа приводит к нервному перенапряжению, а оно влияет на гормональный фон. Также в стрессовом состоянии иммунная система может атаковать волосяные фолликулы.