Главное отличие COVID-19 при «омикроне» назвали в Роспотребнадзоре

Основное отличие штамма коронавируса «омикрон» от «дельты» заключается в более быстром развитии болезни и в редкой потере у пациентов обоняния и ощущения вкуса. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«В отличие от „дельта"-штамма и других, ранее известных, пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания», — сказала она.

При этом другой специалист, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина добавила, что в список отличий можно также внести более молодой возраст заболевающих. «Омикроном» часто оказываются поражены пациенты в возрасте от 20 до 30 лет.

Ранее молекулярный биолог Георгий Базыкин высказал предположение, что штамм «омикрон» вполне может вытеснить штамм «дельта», но при этом вызвать новую вспышку заболеваемости в России.