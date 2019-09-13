В Химках выбрали лучшего врача — им стал терапевт Роман Боргуль. В городе он работает всего лишь с прошлого года, но за такой короткий срок успел стать самым любимым у многих жителей.

В своем кабинете Роман Александрович только начал осваиваться, новая поликлиника работает всего чуть больше недели, но пациентов уже довольно много.

Источник фото: телеканал «360»

В Химках доктор работает чуть больше года. До этого принимал пациентов в сельской больнице недалеко от Саратова и служил в Росгвардии. Перебраться в Подмосковье подтолкнула возможность купить жилье на льготных условиях.

Источник фото: телеканал «360»

«Самое главное, что меня притянуло в Московскую область — эта возможность получения социальной ипотеки. Все благополучно получил, оформил, купил, живем, двое детей», — говорит Роман.

Источник фото: телеканал «360»

В чем секрет его популярности, Роман и сам не знает, говорит, что просто выполняет свою работу и старается к каждому больному найти индивидуальный подход.

«Надо не забывать, что люди приходят к нам с проблемами, за помощью. И мы должны эту помощь оказывать. Не просто так: потратить мое или свое время. Приходят с проблемой», — говорит Роман Боргуль.

Источник фото: телеканал «360»

Как отметила заведующая отделением, у них все врачи хорошие, а с Романом Александровичем вообще работать одно удовольствие.

«Человек очень внимательный, меня не удивило, что он набрал больше всего голосов. Потому что даже проходя по коридору, он помнит пациентов, помнит, с чем обращались, задает вопросы такие, которые может задать только тот, кто хорошо знает пациента», — рассказала заведующая поликлиникой Жанетта Малкандуева.

Источник фото: телеканал «360»

Трудится Роман с коллегами в поликлинике № 5 в Новокуркино. Здесь свежтий ремонт, все необходимое оборудование и улыбчивые медсестры.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в самом разгаре прикрепление жителей к новому учреждению, и желающих — хоть отбавляй.