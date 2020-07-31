Коронавирус в России и мире. Главное на 31 июля

За последний сутки количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире достигло 17 430 842 (+259 224). От последствий заболевания погибли 675 906 (+5702) пациентов. Выздоровели и выписались 10 911 230 (+238 926) человек.

По числу инфицированных в мире первое место занимают США 4 625 571 (+65 808). Второе место досталось Бразилии 2 610 102 (+54 584), третье — Индии 1 639 350 (+54 966). Тройка лидеров остается неизменной уже несколько недель. Россия занимает в мировом рейтинге четвертое место — 834 710 (+5390).

Наибольшее число заболевших в стране выявлено в Москве 240 664 (+678), Московской области 63 299 (+144) и Санкт-Петербурге 31 302 (+162).

В России

Специалисты научного центра «Вектор» выяснили, что SАRS-СоV-2 за 72 часа в воде разрушается почти полностью. За сутки в воде комнатной температуры нежизнеспособными становятся 90% частиц вируса. За трое суток — 99,9% частиц.

Проведение Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны было перенесено на 3 сентября. Изначально его хотели провести в апреле, но пандемия коронавируса помешала этому событию. Диктант проведут во всех населенных пунктах России с численностью более пяти тысяч жителей. В стране и за рубежом к проведению диктанта подготовлено около 7,5 тысяч площадок.

Праздновать Курбан-Байрам, который проходит с 30 июля по 3 августа, российские мусульмане будут по новым правилам, обусловленным мерами безопасности, связанными с пандемией COVID-19. Об этом «360» подробно рассказал российский муфтий Альбир Крганов. Он подчеркнул, что для общения с богом нет дистанции.

В мире

В соцсетях пользователи раскритиковали поп-диву Мадонну, которая публично объявила о том, что лекарство против новой коронавирусной инфекции давно найдено, но власти хотят заработать больше денег на длительных поисках вакцины. Она заявила, что коронавирус лечится комбинацией гидроксихлорохина, цинка и цитромакса. В ответ пользователи осудили ее за поддержку опасного шарлатанства.

Власти Бразилии впервые с конца марта разрешили иностранным гражданам въезжать в страну авиационным транспортом и при наличии медицинской страховки. Туристы, которые намерены провести в стране более 90 дней, должны оформить страховку на весь срок пребывания в Бразилии.

В США умерла первая собака, получившая подтвержденный диагноз новая коронавирусная инфекция. Семилетняя немецкая овчарка заболела в середине апреля, в начале июня Служба инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза США сообщила, что у Бадди выявили коронавирус.