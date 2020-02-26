Коронавирус в России и мире. Главное на 26 февраля

Количество зараженных коронавирусом увеличивается каждый день. Во всем мире число зараженных превысило 80 тысяч, из них в Китае находится около 77 тысяч. Более 2,7 тысячи скончались, а свыше 27,8 тысячи удалось вылечиться. По данным Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), за пределами КНР число заболевших составляет 2459 человек, всего за сутки вирус обнаружили еще у 390 человек.

В мире

Олимпийские игры в Токио под угрозой. Международный олимпийский Комитет допустил, что Олимпиаду 2020 придется отменить, если гарантии от оргкомитета летних игр не будут получены до мая. Вслед за МОК, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) сообщил, что если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, турниры по футболу придется приостановить, а значит и Евро-2020 тоже отменят.

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Страны, граничащие с Италией, не будут закрывать свои границы из-за бушующей в ней вспышки коронавируса. Как заявил глава минздрава Италии, «закрытие границ стало бы ошибкой, непропорциональной и неправильной мерой», поэтому итальянцы будут продолжать путешествовать по миру без ограничений.

ВОЗ посоветовала итальянцам в поездках соблюдать простые правила гигиены: почаще мыть руки и использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе.

В случае, если все же турист оказался рядом с человеком с респираторными заболеваниями, ведомство рекомендует придерживаться безопасного расстояния в один метр.

В Милане тем временем, местные жители раскупили все маски и смели продукты с полок магазина. На улицах заметно поубавилось людей, они забаррикадировались в своих домах. Число погибших от вируса в Италии достигло 11-ти человек, а выявленных случаев инфицирования 322.

В Алжире, Румынии и Швейцарии зафиксированы первые случаи заболевания. Франция сообщила о двух новых случаях заражения.

Ситуация в Китае доходит до абсурда. Люди в условиях жесткого карантина пытаются работать и жить своей обычной жизнью. Например, желающих сделать новую прическу или просто привести себя в порядок — стригут на расстоянии вытянутой палки. В Twitter появилось видео из парикмахерского салона. Как говорится, спрос рождает предложение.

Видео: Twitter

В США глава института здоровья сообщил о возможности испытать вакцину от коронавируса на людях в течение полутора месяцев. Однако для выхода в массы она будет готова только через год-полтора.

В России

Производящая «Арбидол» российская компания ответила на запросы Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая заинтересовалась препаратом из-за рекламы, утверждающей, что он лечит коронавирус.

«Компания „Отисифарм“ предоставила в ФАС России информацию по запросу», — сообщили в ведомстве.

Содержание ответа неизвестно.

Супружеская пара из России оказалась запертой в отеле на Канарских островах из-за короновируса. Как сообщает посольство России в Испании, с россиянами установлена связь, консульство держит данный вопрос на контроле.