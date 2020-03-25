Коронавирус в России и мире. Главное на 25 марта

Коронавирус остается главной темой дня по всему миру. Число заражений продолжает расти. Число инфицированных в мире достигло 419 тысяч. Не смогли побороть болезнь 18 696 человек. Около 20% или 1,7 миллиарда человек населения Земли перешли на самоизоляцию. Границы по всему миру закрывают, а страны в срочном порядке пытаются вывезти своих граждан из других государств.

В России

В России за последние сутки число заразившихся 2019-nCoV выросло на 57 случаев и достигло 495 человек. В Башкирии выявлено четыре случая заболевания.

В подмосковном Реутове многие предприятия переквалифицировались и начали производить медицинские маски. Так они планируют обеспечить потребность соцучреждений округа в этих средствах защиты.

Подмосковье стало одним из первых регионов, где закрыли кинотеатры, ночные клубы, развлекательные центры и запретили курить кальян в кафе. Запрет будет действовать до снятия режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Первый дефицит из-за коронавируса начал проявляться в автопроизводстве. Некоторые российские автопроизводители объявили о приостановке производства из-за проблем с доставкой запчастей.

Из-за пандемии коронавируса и возможного карантина самым популярным товаром у россиян стала… гречка. На второй неделе марта ее покупали на 66% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Российским труженикам, которые старше 65 лет выдадут больничные из-за карантина. Вопрос будет на контроле у Министерства труда и Министерства финансов.

Эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин рассказал, что в перечень услуг по бесплатному оказанию медпомощи могут включит вакцину от коронавируса.

В мире

В Дубае оказались заперты около тысячи россиян. Они не могут вернуться на родину. Четыре запланированных рейса для вывоза россиян авиакомпании FlyDubai отменены.

В два раза больше отдыхающих из разных стран решили продлить свой отпуск на Бали. Туристы из Китая, США и некоторых государств Европы попросили продлить их визы. На родину они вернуться не могут или не хотят из-за ситуации с коронавирусом.

Генсек ООН призвал снять все санкции для борьбы с коронавирусом. Он считает, что страны «большой двадцатки» должны отказаться от санкций и торговых ограничений, а также выделить триллионы долларов на помощь бедным государствам.

В Иране за последние сутки более 1,7 тысячи человек заразились коронавирусом. Общее число заболевших в стране достигло 24811. Из них 1934 погибли.

Франция ввела режим чрезвычайного санитарного положения. Правительство может ограничить перемещение граждан, закрывать некоторые категории предприятий и вводить ограничение цен на определенные товары.

Следом за Францией, ЧП готовится объявить Таиланд. Положение вступит в силу с 26 марта.

Австралия частично закрывает границы из-за пандемии коронавируса. Власти некоторых австралийских штатов объявили об ограничении внутренних границ. Предполагается, что въезд запретят в Западную и Южную Австралию, Квинсленд, Тасманию и в регион Северная территория.