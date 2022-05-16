Главгосэкспертиза согласовала проекты строительства центров радионуклидной терапии в Липецке и Уфе

Дивизион «Русатом Хэлскеа», аккумулирующий экспертизу госкорпорации «Росатом» в области здравоохранения, 12 мая получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий по объектам «Создание и эксплуатация центра радионуклидной терапии в Республике Башкортостан» и «Создание и эксплуатация центра радионуклидной терапии в городе Липецке». Возведение центров ядерной медицины начнется в 2022 году.

Объявленный объем инвестиций на каждый центр составит не менее 1,3 миллиарда рублей. Строительство центров радионуклидной медицины планируется в рамках подписанных ранее инвестиционных соглашений между АО «Русатом Хэлскеа» и исполнительными органами власти Липецкой области и Республики Башкортостан. Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» позволит приступить в 2022 году к строительству объектов.

Проект по созданию сети медицинских центров отвечает целям национального проекта «Здравоохранение» и позволит повысить доступность, своевременность и качество оказания необходимой онкологической помощи населению в регионах России. Каждый из центров ежегодно будет оказывать около трех тысяч медицинских услуг жителям Республики Башкортостан и Липецкой области, а также пациентам из сопредельных регионов. Центры примут первых пациентов уже 2024 году.

«В центрах Республики Башкортостан и Липецкой области пациенты смогут получать полный комплекс лечебно-диагностических услуг с применением технологий ядерной медицины. Благодаря высокому уровню функционирования онкологических служб и региональных систем здравоохранения эти центры станут одними из лучших в стране. Кроме того, мы серьезно подходим к подготовке кадров для обеспечения эффективного функционирования центров и планируем реализовать программу обучения медицинского персонала в регионах работы центров ядерной медицины», — отметил Игорь Обрубов, генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа».

Росатом, исторически развивающий технологии ядерной медицины, нацелен на создание собственной пациентоориентированной экосистемы в здравоохранении для оказания населению всего комплекса качественных медицинских услуг.

Госкорпорация «Росатом» входит в пятерку крупнейших мировых поставщиков сырьевой изотопной продукции, применяемой в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Дивизион «Русатом Хэлскеа» является производителем медицинского оборудования для лучевой и брахитерапии, реализует проекты строительства центров ядерной медицины в нескольких регионах России и строит сеть многофункциональных центров обработки и стерилизации медицинских изделий.