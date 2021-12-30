Глава ВОЗ предрек цунами новых случаев коронавируса из-за «омикрона» и «дельты»

Штаммы «омикрон» и «дельта» могут вызвать в мире настоящее цунами новых случаев заражений. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже наблюдают рост инфицирования.

Развитие ситуации спрогнозировал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Текст его выступления опубликован на сайте организации.

В ВОЗ обратили внимание на уже существующий рост заражений. Одновременно с этим растет число госпитализаций и смертей.

«Это может привести к цунами случаев, что значительно усилит давление на системы здравоохранения по всему миру, — заявил Гебрейесус.

Залогом победы в пандемию он назвал устранение неравенства между разными странами в области здравоохранения. Глава ВОЗ убежден, что бустерная прививка в развитых странах может привести к дефициту вакцины в бедных государствах. В этой связи он призвал лидеров «богатых стран» и производителей вакцин работать вместе для достижения цели по вакцинированию 70% жителей Земли.

Ранее сообщалось, что в китайском Сиане местные власти ужесточили ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. Жителям города запретили выходить на улицу даже за едой. Люди начали жаловаться на голод. Локдаун затронул 13 миллионов человек.