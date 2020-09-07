Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

Вспышки всевозможных заболеваний являются частью нашей жизни. Это значит, что все страны должны быть подготовлены к ним в большей степени, чем к пандемии коронавируса, которая протекает сейчас.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга в Женеве. Его слова процитировало РИА «Новости». Глава ВОЗ отметил, что общественное здравоохранение — это основа социальной, экономической и политической стабильности. Речь идет об инвестировании в услуги для населения, которые направлены на предотвращение, выявление и борьбу с болезнями.

Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки и пандемии являются частью жизни. Но когда придет следующая пандемия, мир должен быть готов гораздо больше, чем он был готов сейчас Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гебрейесус отметил, что многие страны с положительной динамикой по коронавирусу смогли прийти к этому результату потому, что заранее подготовились к вспышке какой-либо новой болезни — ведь раньше они уже перенесли атипичную пневмонию, ближневосточный респираторный синдром, корь, полиомиелит, Эболу, грипп или другие заболевания.