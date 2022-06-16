Глава ВОЗ обвинил ситуацию на Украине в ухудшении мирового здравоохранения

Текущая ситуация на Украине негативно повлияла на здравоохранение по всему миру. Об этом заявил Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова процитировало РИА «Новости».

«[Спецоперация] негативно отразится и на международном здравоохранении. Но я не хочу терять надежду, так как даже после самой темной ночи наступает рассвет», — сказал он.

Это заявление Гебрейесус сделал во время выступления на открытии девятого Глобального Бакинского форума на тему «Угрозы глобальному миропорядку».

Ранее он заявил, что ВОЗ планирует переименовать обеспокоивший всю планету вирус оспы обезьян. Это заявление Гебрейесуса процитировал RT. Глава ВОЗ заявил, что новое название объявят уже в ближайшее время. О причинах переименования пока не сообщается.