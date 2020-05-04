Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом

«Простое мытье рук может стать границей между жизнью и смертью. Оно остается одной из важнейших мер для защиты людей, семей и сообществ от COVID-19 и многих других болезней», — сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ напомнил, что 5 мая по решению организации отмечается Всемирный день гигиены рук.

Для того, чтобы остановить распространение коронавируса, Гебрейесус предложил «резко увеличить инвестиции в мыло, доступ к воде и средства для ухода за руками на спиртовой основе».

Комментируя смягчение карантина в европейских странах, руководитель Всемирной организации здравоохранения подчеркнул, что нельзя отказываться от социального дистанцирования и мытья рук.

Он отметил, что борьба с COVID-19 будет вестись долго, и в следующие месяцы спрос на средства индивидуальной защиты возрастет.

Позднее на этой неделе ВОЗ представит план действий по борьбе с пандемией, рассчитанный до конца 2020 года.