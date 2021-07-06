Глава ВОЗ назвал «очень опасной» текущую стадию пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии, несмотря на достигнутые мировым сообществом подвижки в борьбе с ней. С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гебрейесус сказал об этом на заседании совета международного партнерства по борьбе с пандемией ACT-Accelerator, сообщил ТАСС.

Мировое сообщество, как отметил глава ВОЗ, достигает прогресса в контроле над пандемией, но несмотря на это «она остается в очень опасной фазе». Единственным выходом в сложившейся ситуации Гебрейесус считает оказание поддержки странам в справедливом распределении средств индивидуальной защиты, тестов, лечебных материалов, а также вакцин.

На сегодня, как напомнил глава ВОЗ, связанные с пандемией ограничения смягчают те страны, у которых есть инструменты борьбы с коронавирусом, прежде всего вакцины. Те государства, у которые нет доступа к достаточным поставкам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертности.

На сегодняшний день в России официально зарегистрированы и одобрены к применению четыре отечественные вакцины от коронавируса — это «Спутник V» и «Спутник Лайт» производства Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» от центра имени Чумакова. Как заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию своих вакцин от коронавируса в России.