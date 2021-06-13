Глава ВОЗ допустил возможность утечки коронавируса из лаборатории

Лабораторная утечка коронавируса могла произойти в Китае. Такую возможность допустил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, версия об утечке коронавируса из лаборатории не исключается. Он напомнил, что коронавирус подхватили как минимум 174 миллиона человек, а жертвами пандемии стали 3,75 миллиона жителей разных стран.

«Я думаю, что эти люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем мы могли предотвратить повторение пандемии», — процитировало Гебрейесуса издание Daily Mail.

Гендиректор организации подчеркнул, что во время начальных этапов расследования происхождения коронавируса со стороны Китая не было достаточного сотрудничества и прозрачности. Гебрейесус отметил, что все версии должны быть изучены.

«Были трудности с обменом данными, особенно необработанными. Мы надеемся, что на следующем этапе кооперация будет лучше», —заключил он.

Ранее о доказательствах искусственной природы коронавируса заявляли американские ученые. По их словам, все дело в генетическом следе возбудителя ковида.