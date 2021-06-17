Глава «Вектора» сообщил о результатах испытания вакцины от коронавируса

В ходе испытаний препарата «ЭпиВакКорона» из 100 добровольцев вакцину получили 57 человек. Из них 20 контактировали с коронавирусом, и только двое отметили ухудшение самочувствия, рассказал глава центра «Вектор» Ринат Максютов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Наличие антител через три и шесть месяцев после прививки фиксировалось у всех вакцинированных. А через девять месяцев антитела сохранились у половины добровольцев, привитых «ЭпиВакКороной».

Ранее россиянам рекомендовали не пить лекарства от аллергии до и после прививки, так как это может негативно повлиять на иммунный ответ организма.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее рассказал, что через некоторое время после прививки от коронавируса может понадобиться повторная вакцинация.

Врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее в беседе с «360» отметил, что у привившихся российскими вакцинами от коронавируса еще ни разу не наблюдались такие осложнения, которые возникали в других странах у вакцинированных препаратами иностранного производства.