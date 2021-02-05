Глава Центра имени Гамалеи раскрыл, когда «Спутник V» начнут испытывать на детях

К лету 2021 года детей могут включить в исследование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В НИЦ имени Гамалеи предположили, что это произойдет в июне.

Примерные сроки озвучил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

«Я надеюсь, что с июня месяца этого года мы приступим к исследованию данного вакцинного препарата на детском населении», — сказал он. Процесс запустят, «если все будет хорошо».

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину «Спутник V» в августе 2020 года. Она стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19. Разработали его в НИЦ имени Гамалеи на платформе аденовирусных векторов человека.

По промежуточным итогам пострегистрационного исследования вакцина показала высокий уровень эффективности и безопасности. Ее преимущества оценили американские инфекционисты.

Одобрили «Спутник V» уже многие страны, в том числе Белоруссия, Аргентина, Боливия, Венесуэла, Парагвай, Алжир, Палестина и другие. Старта вакцинации российским препаратом ждут в Венгрии. Россиян начали массово прививать от коронавируса в январе.