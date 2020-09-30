Глава центра Гамалеи рассказал, кому нельзя будет работать без прививки от COVID-19

Людей, которые не поставят прививку от коронавируса, могут не допустить к определенной работе. Такое заявление сделал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Именно этот научно-исследовательский центр разработал вакцину от COVID-19.

«Возможно, невакцинированный человек может быть не допущен ко всем видам работы, например к работе с данным возбудителем», — сказал Гинцбург «Вести FM».

Он в качестве директора института никогда не разрешит сотруднику, не сделавшему прививку, работать с возбудителем коронавирусной инфекции. Ведь именно Гинцбург отвечает за здоровье и жизнь подчиненных. Если работник провакцинируется, то будет защищен. При этом глава НИЦ отметил, что вакцинация не должна быть обязательной.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Это произошло в августе 2020 года. Препарат получил название «Спутник V». Он разработан центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

«Спутник V» проходит постклинические испытания с участием добровольцев. Уже более пяти тысяч человек привились. Среди них министр обороны Сергей Шойгу, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, глава ЛДПР Владимир Жириновский, мэр Москвы Сергей Собянин и другие. По словам Гинцбурга, в Москве в рамках постклинических испытаний ежедневно прививают 500-600 человек.