Глава Ставрополья провел беседу с руководством онкодиспансера из-за больших очередей
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров после получения большого количества жалоб на очереди провел беседу с руководителями местного онкологического диспансера. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Он сказал, что «это бесчеловечно» и велел «сделать так, чтобы здесь этого не было». Местные жители неоднократно жаловались, что не могут попасть на прием к специалистам диспансера из-за огромных очередей при записи.