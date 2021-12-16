Глава СПЧ выступил против амнистии купивших поддельный сертификат о вакцинации

Амнистия для тех, кто купил поддельный сертификат о вакцинации, была бы неверным решением. Такую мысль озвучил в интервью газете «Известия» председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев.

«Я считаю, что неправильно думать об амнистии. Все-таки это жульничество и со стороны тех, кто продавал сертификаты, и тех, кто покупал сертификаты. Это обман. Обман в ситуации эпидемии не должен быть амнистирован», — заявил он.

Фадеев отметил, что все предложения совета по новым законам о QR-кодах были полностью услышаны. Также журналисты обсудили с главой СПЧ борьбу с пытками в колониях, итоги беседы с президентом и наказания за слив персональных данных.

С предложением не наказывать купивших поддельный сертификат о вакцинации выступил сенатор Александр Башкин. Он объяснил это тем, что купивший QR-код будет бояться признаться в содеянном, а для общества было бы лучше, если бы каждый такой гражданин все-таки сделал прививку. При этом продавцов фальшивых документов следует наказывать строго.