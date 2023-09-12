Здоровье 12 сентября 2023, 12:32 Глава Союза помощи пациентам Вострикова рассказала, что ИИ помогает в постановке диагноза

Читать 360tv в

Искусственный интеллект все больше внедряется в сферу здравоохранения, и профессионнальное сообщество приветствует это. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова.

Она объяснила, что технологии применяют для окончательной постановки диагноза на основе данных электронной карты. Потому что, каким бы квалифицированным не был врач, он не может держать в голове такое же количество информации, как компьютер. Поэтому собирают консилиум для обсуждения сложных случаев.

Реклама

Однако есть и обратная сторона медали. В частности, врачи остаются без работы.

«Проблема в том, что в тех направлениях, где задействован ИИ идет сокращение кадров, а сокращение медиков и закрытие больниц ни к чему хорошему не привело», — отметила эксперт.

Авторы: