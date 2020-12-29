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    29 декабря 2020, 15:33

    Глава Сбербанка рассказал, что привился от коронавируса весной

    Анастасия Калинина

    Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что привился от коронавируса препаратом «Спутником V» еще весной. По его словам, «защита работает хорошо».
    Глава Сбербанка рассказал, что привился от коронавируса весной

    «Да, в апреле укололся „Спутником V“. <…> Когда я увидел, что академик Гинзбург и его команда из центра Гамалеи привилась, возложив на себя ответственность, то решил присоединиться к ним. <...> Проверил на собственном примере: защита работает хорошо», — рассказал Греф в интервью ТАСС.

    Греф пояснил, что в такое непростое время для него был большой риск выпасть из жизни на месяц. Тем не менее прививка работает, отметил банкир. На следующий день после вакцинации в теле ощущалась небольшая ломота, но вскоре все прошло.

    Глава Сбербанка также добавил, что сам того не подозревая, проверил вакцину в деле. Оказывается, он пересекался в командировках с людьми, болеющими COVID-19, но еще не подозревавшими об этом. Несмотря на это, банкир не заразился и все это время был здоров.

    Глава Сбербанка также предположил, что к июню пандемия стихнет, потому что вакцины станут общедоступны, уточняет Ura.ru.