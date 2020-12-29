Глава Сбербанка рассказал, что привился от коронавируса весной

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что привился от коронавируса препаратом «Спутником V» еще весной. По его словам, «защита работает хорошо».

«Да, в апреле укололся „Спутником V“. <…> Когда я увидел, что академик Гинзбург и его команда из центра Гамалеи привилась, возложив на себя ответственность, то решил присоединиться к ним. <...> Проверил на собственном примере: защита работает хорошо», — рассказал Греф в интервью ТАСС.

Греф пояснил, что в такое непростое время для него был большой риск выпасть из жизни на месяц. Тем не менее прививка работает, отметил банкир. На следующий день после вакцинации в теле ощущалась небольшая ломота, но вскоре все прошло.

Глава Сбербанка также добавил, что сам того не подозревая, проверил вакцину в деле. Оказывается, он пересекался в командировках с людьми, болеющими COVID-19, но еще не подозревавшими об этом. Несмотря на это, банкир не заразился и все это время был здоров.

Глава Сбербанка также предположил, что к июню пандемия стихнет, потому что вакцины станут общедоступны, уточняет Ura.ru.