Глава «Ростеха» рассказал, когда появится единая вакцина от ковида и гриппа

Первые результаты создания единого препарата от коронавируса и гриппа представят уже в 2022 году. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно», — сказал Чемезов РИА «Новости».

Он добавил, что пока специалисты продолжают работать над вакциной. Препарат должны представить в течение года. По словам Чемезова, ученые уже получили хорошие результаты исследований, но им еще есть над чем трудиться.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что пандемия коронавируса уже в этом году может войти в режим сезонных эпидемий гриппа. Он сравнил нынешнюю ситуацию с 60-ми годами прошлого века, когда в мире бушевала эпидемия гонконгского гриппа.

Сейчас в России продолжают вакцинировать население от коронавируса. Полный курс вакцинации уже прошли более 74 миллионов жителей страны. Первый укол сделали свыше 78 миллионов человек. Всего за время пандемии российские ученые выявили 10 554 309 случаев заражения коронавирусом.