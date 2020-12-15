Глава Роспотребнадзора сообщила о стабилизации ситуации с COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщила о стабилизации ситуации с распространением COVID-19, информирует телеканал «Россия 24».

«В динамике эпидемиологического процесса в целом по РФ отмечается стабилизация ежесуточного уровня регистрации новой коронавирусной инфекции», — процитировало Попову ИА RNS.

По информации федеральной службы, показатель прироста зараженных составляет 18,2 на 100 тысяч человек в среднем за сутки на минувшей неделе. Глава Роспотребнадзора отметила, что достигнутая стабилизация пока «достаточно хрупкая».

Попова напомнила о важности соблюдения ограничительных мер, благодаря чему нынешний результат будет закреплен.