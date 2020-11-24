Глава Роспотребнадзора рассказала о мутации COVID-19 в Петербурге

Попова отметила, что мутации СОVID-19 обнаружили не только в Петербурге, но и в Сибири.

«На сегодняшний день мы точно знаем, что те изменения, которые приобретают вирусы, циркулирующие в России, не опасны для ситуации», — объяснила глава службы.

Она заверила, что из-за новой мутации люди не будут заболевать тяжелее. Также специалист дала прогноз, что эпидемическая ситуация в городе наладится. В настоящий момент в Санкт-Петербурге принимаются все необходимые ограничения. Глава Роспотребнадзора напомнила о личной ответственности каждого в выполнении установленных мер.