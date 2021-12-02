Глава Роспотребнадзора рассказала, как долго человек с ковидом может быть заразным

Глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила сроки, в течение которых заразившийся коронавирусом может болеть сам и заражать других. По ее словам, человек с ковидом может оставаться заразным до 100 дней. Об этом написал сайт kp.ru.

Попова отметила, что в некоторых случаях вирус может выделяться в течение 80 дней, при этом зафиксированы случаи и до 100 дней. Ни один врач, работающий с ковидными пациентами, не выпишет его из больничного листа, если тот представляет опасность для других.

Максимальный инкубационный период до появления клинических признаков у пациента длится 14 дней. В этом время человеку важно находиться под наблюдением, чтобы врач мог определить, опасен он или нет.