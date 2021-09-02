Глава Роспотребнадзора Попова рассказала об интервале между вакцинацией от коронавируса и гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, через какое время после вакцинации от коронавируса можно сделать инъекцию от гриппа. Между прививками должно пройти не меньше месяца.

Глава Роспотребнадзора заявила об этом во время Восточного экономического форума, сообщил RT.

«Должно быть не меньше месяца между двумя прививками», — рассказала она журналистам.

Она отметила, что если сначала человек прививается от коронавируса, то он должен пройти два этапа вакцинации. И через месяц после второго укола может сделать прививку от гриппа. Однако можно сначала привиться от гриппа, а через месяц от коронавируса.

В России со 2 сентября стартовала кампания по вакцинации от гриппа. Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить не менее 60% населения и не менее 75% лиц из групп риска.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко не исключил осенней волны коронавируса в России. Новая вспышка может произойти в конце сентября — начале октября. На это повлияет массовый выход отпускников с отдыха.